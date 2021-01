O 10 que Maradona eternizou na sua assinatura é o mesmo que as filhas, Dalma e Gianinna, têm agora tatuado nos tornezelos. A imagem foi partilhada por Dalma nas redes sociais, meio a que têm recorrido para 'chorar' as saudades do pai e apelar à partilha de imagens antigas da lenda argentina, que morreu a 25 de novembro de 2020.





Mensagem de filha de Maradona leva a busca de memórias

"Para sempre!", pode ler-se na legenda da fotografia da tatuagem que Dalma e Gianinna fizeram em memória do pai. Publicação que obteve tanta reações que Dalma partilhou o original com os fãs.Já Gianinna tem publicado mensagens em que expressa enormes saudades do pai: "Desça um pouco, apenas um abraço. Prometo que te vou deixar voltar, mas preciso de um abraço teu. Sinto a tua falta sempre que decido respirar para continuar a viver", refere na última publicação que fez.