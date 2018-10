Filho de Casillas já joga no FC Porto

O filho mais velho de Iker Casillas e Sara Carbonero, Martín, de 4 anos, já começou a seguir as pisadas do pai. O pequeno já integrou a equipa dos azuis e brancos e o progenitor não podia estar mais babado. Já a mãe, sempre se mostrou muito liberal com as escolhas do filho, mas o marido adorava que os filhos dessem continuidade ao seu nome no mundo do futebol. "O pai está babado. O Iker está muito animado e é verdade que agora até tem mais cumplicidade com o Martín", afirmou,