Alvalade recebeu no último fim de semana um jogo diferente. Sob o olhar atento de Frederico Varandas, vários jovens leões das Academias Sporting mostraram os seus dotes futebolísticos no relvado, entre eles o filho do presidente: Santiago, de 3 anos, foi trajado a rigor com a listada verde e branca e o dorsal 7, com a inscrição ‘Thor’. Filho de leão... já sabe rugir!