Naquela que é a última digressão das Little Mix, outra das integrantes do trio decidiu levar o seu bebé. Perrie Edwards seguiu o exemplo já dado por Leigh-Anne Pinnock e não quis passar mais de três meses sem o seu pequenito. Assim Axel (fruto da relação de Perrie com o futebolista do Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain) tem sido visto e fotografado nos bastidores de todos os espectáculos da tournée… com a mamã babada.