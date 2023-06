E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Simão Salvador, fruto da relação do antigo internacional português Simão Sabrosa com Vanessa Rebelo, completou mais um aniversário passado dia 17 de junho. O pequeno Simão celebrou 9 primaveras. "Desculpem o spam mas estes pais estão tão felizes com estes 9 anos! Que ele continue a ser este menino cheio de energia, de criatividade e principalmente que saiba sempre quão importante este amor que temos por ele", partilhou a mãe.