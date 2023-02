E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Flavien Tait, médio do Rennes, recorreu às redes sociais para negar o rumor de que teria sido afastado de uma convocatória por se ter envolvido com a companheira do seu colega de equipa, Lovro Majer, durante a pausa para o Mundial. O francês de 30 anos sublinhou ainda que irá acusar de difamação quem espalhou o boato.