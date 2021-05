Flores embrulhadas em dinheiro: a insólita prenda que Mayweather deu à namorada stripper

Floyd Mayweather enviou um insólito presente à namorada. Segundo o jornal inglês 'The Sun' o pugilista quis redimir-se junto de Anna Monroe, uma stripper britânica que conheceu em Las Vegas, e enviou-lhe um ramo de rosas embrulhadas em notas de dólar.





Mayweather tinha pedido a Anna que deixasse a sua mansão, avaliada em mais de 9 milhões de euros, para se concentrar em exclusivo no combate que terá com Longan Paul dentro de duas semanas.Ela voltou para Las Vegas, mas segundo contou um amigo da mulher ao jornal inglês, o casal fala-se todos os dias e o inusitado presente terá sido uma forma de o pugilista dizer a Anna que ainda gosta dela."Quando és um dos desportistas mais ricos da história e queres redimir-te junto da tua namorada não mandas apenas flores... O Floyd quis mostrar à Anna que tem saudades dela", disse uma fonte ao 'The Sun'.O gesto parece ter surtido efeito pois pouco depois ela tirou uma foto ao inusitado ramo e partilhou-a nas redes sociais.