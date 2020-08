Floriana Messina a passear sensualidade

Seja na sensual cidade de Nápoles ou na paradisíaca ilha grega de Mykonos, é difícil ninguém reparar numa mulher como Floriana Messina. Confessa adepta de Diego Maradona, que em Itália jogou no seu clube do coração, a ‘instagrammer’ sabe como entusiasmar as centenas de milhares de fãs que tem na rede social. Acreditamos que, quando começar a liga italiana da próxima época, a apresentadora do programa ‘Tutti Sport’ do Canal 9 será uma das figuras que mais impacto terá.