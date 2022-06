Foi despedido pelo Corinthians, traiu a mulher e amante está grávida: as dores de cabeça de Jô

Depois de ter sido despedido pelo Corinthians, por ter sido 'apanhado' aenquanto a equipa perdia em campo (numa fase em que se encontrava lesionado), Jô, de 35 anos, acumula problemas também ao nível pessoal.O jogador viu a mulher, Cláudia Santos, colocar um ponto final no casamento, depois de descobrir que Jô tinha uma amante, a influencer Maiára Quiderolly, que está grávida.Cláudia, que tem dois filhos com o avançado, não perdoa a traição e Maiára Quiderolly agora decidiu pedi-lhe desculpa.Nas redes sociais a influencer diz ter falado com a mulher do futebolista. "Eu já conversei com a Cláudia e desculpei-me. Se há alguém nisso tudo a quem tenho de pedir desculpas é a ela e ao meu filho, quando ele começar a entender as coisas", disse Maiára Quiderolly, de 25 anos, que também terá pedido desculpas aos seus pais.Cláudia já tinha explicado os motivos da separação. "Já não sou a esposa do Jô, separámo-nos. Supostamente o filho é dele... Se o filho for dele, não vai ser meu. O filho é dele, a responsabilidade é dele. Tentei o que pude, fui forte até onde pude, lutei pelo meu casamento até onde pude. Não me sinto fracassada, antes pelo contrário: saio vitoriosa porque escrevi uma história linda. Tenho dois filhos lindos, casei, fiz tudo certo, tudo o que uma mulher sonha fazer... E quem perdeu foi ele, eu não perdi nada", admitiu.