Foi traída por Kyle Walker e continua a sofrer: «Sinto-me morta por dentro»

Annie Kilner continua a sofrer por Kyle Walker. O defesa do Manchester City e a ex-mulher separaram-se no ano passado, depois de descobertas várias traições do futebolista, pai dos seus três filhos e com quem esteve 11 anos. "Não sei quais são meus os pensamentos ou sentimentos em relação a Kyle. Sinto-me morta por dentro. A dor continua a cada dia que passa", confessa Annie.





Numa entrevista ao 'The Sun', a ex-mulher de Kyle Walker revela ainda ter sofrido um aborto praticamente na mesma época em que o futebolista engravidou Lauryn Goodman."O que ele fez comigo e com os nossos filhos é obsceno. Não consigo exprimir por palavras. No final de março do ano passado, ele traíu-me com uma 'estrela' de reality show. Descobri um mês depois, fiquei arrasada e terminei tudo. Ele implorou-me para voltar... mas em julho voltou a fazê-lo. Nem três meses passaram e alguém [Lauryn Goodman] estava grávida. O meu filho mais novo tinha um ano. Quem faz isso?", criticou Annie."Acho que nunca mais vou ser a mesma por causa do que ele me fez. Fico muito triste por todo o mal que me causou quando não fiz nada para o merecer. Tentei odiá-lo, mas como posso odiar o homem que meus filhos tanto amam? Antes das traições, ele era o meu melhor amigo, a minha alma gémea. Podia contar com ele para qualquer coisa. Mas afinal nada do que pensava que tínhamos era real e ele atraiçoou-me pelas costas", diz magoada.