Formosa Bri Madeline

O encanto que Bri Madeline mostra no Instagram está a servir-lhe às mil maravilhas para singrar no mundo da moda. Formosa e sensual, tem sido uma das modelos mais solicitadas para se exibir com minúsculos biquínis, e sempre enquadrada por cenários de tirar o fôlego. “Procurem-me numa praia”, lançou o convite aos internautas, numa das suas mais recentes publicações naquela rede social. Não é por isso uma surpresa que já tenha sido convidada a exibir os seus atributos físicos em revistas masculinas como a ‘Maxim’.