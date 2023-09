Fotografias em biquini fizeram de Pauline Jackson uma estrela da noite para o dia

As fotografias em biquíni que começou a publicar no Instagram fizeram de Pauline Jackson uma estrela da noite para o dia. Nada para admirar numa rapariga que sempre quis fazer parte do mundo da moda, apesar de todos os obstáculos que lhe foram colocados. É especialista a explicar os melhores exercícios de 'fitness' e conselhos de nutrição para manter a forma mas a larga maioria dos internautas prefere antes elogiar a beleza do seu corpo.