Francesca Farago, conhecida por Frankie, é modelo e influenciadora digital, mas tornou-se ainda mais conhecida depois de ter participado no reality show da Netflix ‘Too Hot to Handle’. No concurso, todos os participantes devem evitar qualquer contacto sexual, caso contrário perdem dinheiro. Fora da casa, continua a mostrar-se muito quente, principalmente no Instagram, onde já conta com 5 milhões de visualizações.