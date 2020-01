Francesca Sofia Novello mostra o que vale ser famosa

Faltam ainda duas semanas para o Festival de San Remo celebrar os seus 70 anos, mas a polémica começa já a estalar. É que os convites feitos a Georgina Rodríguez e Francesca Sofia Novello não caíram nada bem junto da opinião pública. As ‘más-línguas’ dizem que as namoradas de Cristiano Ronaldo e do motociclista Valentino Rossi só foram convidadas por serem as companheiras de quem são. Certo é que ambas dão uma cor muito especial ao festival.