Francesca Sofia Novello não quer viver à custa da fama de Rossi

"Ainda bem que o meu Valentino Rossi está na Malásia a preparar a próxima época do Mundial de MotoGP". A frase é de Francesca Sofia Novello, namorada do ás italiano, em entrevista a uma rádio. Em causa está a participação da modelo, como apresentadora, na edição 70 do Festival de Sanremo. "Se lá estivesse, todos os olhos estariam virados para ele", explicou a modelo. "Se pensam que sou bonita mas burra, pelo menos deixem-me falar primeiro!"