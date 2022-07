E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Confirma-se a separação entre Francesco Totti e Ilary Blasi ao fim de 17 anos de casamento, de acordo com o portal ‘Dagospia’. Os rumores eram crescentes nos últimos meses, após uma suposta infidelidade do ex-internacional italiano com uma economista. O casal irá fazer uma declaração conjunta nas redes sociais.