Frederico Varandas já foi pai de uma menina

Frederico Varandas e Katarina Larsson foram pais pela segunda vez, com o nascimento de uma menina, no passado dia 19 de maio - a novidade foi dada pela mulher do presidente do Sporting, através das redes sociais.Frederico Varandas e Katarina Larsson são também pais de Santiago, de três anos e meio.