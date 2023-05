Gareth Bale está a tirar o maior partido da sua retirada do futebol a jogar golfe. Na quarta-feira o ex-internacional galês concretizou o seu primeiro "hole-in-one", ao acertar a bola no buraco com apenas uma tacada. É vê-lo em enorme correria pelo relvado de Torrey Pines, na Califórnia, a celebrar o feito no vídeo que publicou no Instagram.