Gareth Bale, ex-jogador do Real Madrid, atualmente a jogar nos Los Angeles, vai lançar uma marca de cerveja com o seu rosto, em homenagem à primeira aparição do País de Gales num Mundial. As garrafas devem chegar aos supermercados galeses já na próxima semana e o futebolista revelou que parte dos lucros vai servir para o desenvolvimento do futebol no país.