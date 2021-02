Há gestos e gestos para se mostrar o amor pelos animais de estimação e o que Cristiano Ronaldo e Georgina

Rodríguez fizeram por Pepe, o gato do casal, poucos (ou nenhuns!) o fazem.





Segundo a Cadena Cope, o felino de raça esfinge (que custa entre 1.500 a 3 mil euros) que vive com o casal há mais de dois anos foi atropelado em Turim e o jogador da Juventus e a namorada decidiram alugar um avião privado por 3 mil euros e enviá-lo para Espanha para ser tratado pelos 'melhores veterinários'. Explica a Cope que o meio de transporte será o mesmo no regresso a Itália.De acordo com a mesma fonte, o gato está agora na casa da irmã de Georgina.