Gémeos de Cristiano Ronaldo celebram 5 anos e avó Dolores deixa mensagem

Eva e Mateo, filhos de Cristiano Ronaldo, celebram este domingo o 5.º aniversário e a avó, Dolores Aveiro, já publicou uma mensagem de parabéns nas redes sociais."Parabéns Eva, parabéns Mateo. A avó ama-vos muito. Que tenham um dia muito feliz com saúde e amor. Beijinhos da avó", escreveu a mãe do internacional português, concentrado com a Seleção Nacional para o jogo desta noite em Alvalade, frente à Suíça, a contar para a Liga das Nações (19H45).Elma Aveiro, tia dos gémeos, partihou também uma mensagem nas stories do Instagram: "hoje estas riquezas da tia completam mais um aniversário! como estão crescidos. Dia feliz meus amores", escreveu.













