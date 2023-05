Gemma Pinto é a nova namorada de Marc Márquez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Era um segredo que deixa de o ser. O piloto espanhol de MotoGP, Marc Márquez, partilhou ontem uma história nas suas redes sociais onde aparece no reflexo de um espelho a receber um beijo da namorada, com quem está de mão dada. Sabe-se agora que a paixão de Márquez, que se encontra a recuperar de uma lesão depois de ter abalroado Miguel Oliveira no GP de Portugal, é Gemma Pinto e não atriz María Pedraza. O casal está em Marraquexe a festejar o 26.º aniversário da modelo.