Cristiano Ronaldo celebrou 38 anos no domingo, mas só ontem é que Georgina Rodríguez mostrou a sua paixão pelo craque português no Instagram. "Dias felizes para o amor da minha vida", escreveu a modelo. "Apaixonada por ti e pelo que somos juntos!". A festa de CR7 com os filhos e a companheira aconteceu em Riade, na Arábia Saudita, acompanhados por um grupo restrito de amigos.