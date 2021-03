Georgina diz que Cristiano Ronaldo não muda lâmpadas em casa: «Temos tetos muito altos»

Georgina Rodríguez fez este fim-de-semana capa na revista italiana 'Sportweek', com a curiosidade de ter dado alguns pormenores do seu dia a dia com Cristiano Ronaldo. A espanhola, que vive com o internacional português da Juventus desde 2016 - com quem tem uma filha, Alana -, assegura que o casal tem uma vida normal.





"Ele não cozinha. Depois de treinar toda a manhã merece encontrar um prato de comida quente, preparado com carinho, sobre a mesa. Temos um chef e eu por vezes cozinho", disse a modelo.E outra coisa que Ronaldo não faz é... mudar lâmpadas. "Mudar uma lâmpada em nossa casa é impossível, temos os tetos muito altos. Se fosses o Cristiano Ronaldo mudarias uma lâmpada a quase 6 metros do chão? É melhor não. Cuida-te e dedica-te ao que fazes melhor. Eu ocupo-me do resto. Faço com que tudo corra bem, gosto de cuidar do meu lar e da minha família", sublinha Georgina.A modelo, que também é influencer, diz que se inspira em Ronaldo para se manter em forma. "Partilhamos o ginásio porque só temos um em casa. Aprendi muito com ele. Ajuda-me, ensina-me e motiva-me. Embora já fosse uma mulher saudável e desportista, hoje, graças a ele, sinto-me ainda melhor. Ao início tinha vergonha de treinar com ele, é o Cristiano Ronaldo. Mas depois tudo mudou. Ele é a minha inspiração."No que diz respeito ao futuro, Georgina faz uma revelação. "Gostaríamos de voltar a ser pais. Mas vai acontecer quando tiver de acontecer. Cada dia com o Cris é uma prenda, somos muito felizes", referiu, acrescentado: "Sem dúvida que a minha família é a minha prioridade. O meu marido e os meus filhos estão em primeiro lugar. Cuido deles e o meu coração está cheio de amor. Em Turim temos uma casa com jardim onde as crianças podem brincar, não nos falta nada. Amo muito as pessoas da cidade, sou feliz aqui."