Georgina e a relação com Cristiano Ronaldo: «Estamos casados aos olhos de Deus»

Já muitas vezes correram rumores de que Cristiano Ronaldo teria pedido Georgina Rodríguez em casamento, sobretudo quando a influencer aparece com um ou outro anel novo e brilhante, mas a verdade é que CR7 e a espanhola nascida na Argentina nunca deram o nó. No entanto, documentário 'Soy Georgina' Gio explica que já se sente casada com o craque português."Não podia estar mais casada. Eu e o Cristiano somos casados aos olhos de Deus e isso é tudo o que importa para mim", explicou a modelo, acrescentando: "Ele protege-nos e mantém-nos juntos. Um dia acontecerá uma cerimónia."Georgina e Cristiano Ronado estão juntos desde 2016 e têm dois filhos em comum, isto embora a influencer se sinta mãe de todos os filhos do avançado.