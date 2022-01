Georgina e a vida com Ronaldo: «Luxo é também ir ao campo e comer uma sandes de chouriço»

A poucos dias da estreia do documentário que protagonizou para a plataforma Netflix, Georgina Rodríguez deu uma entrevista ao jornal 'El País' onde falou da sua vida com Cristiano Ronaldo.A espanhola define o craque português como "um homem lindíssimo e perfeito", "o melhor jogador de futebol do Mundo" e uma pessoa que "financeiramente está bem porque teve cabeça e fez bons negócios".Georgina tem uma filha em comum com Cristiano, Alana Martina, e está grávida de gémeos. Mas garante ser mãe de todos os filhos do craque. "Nem eu nem o Cristiano consideramos que a Alana seja a minha única filha. Os quatro são meus e todos me chamam mamã. O que acontece é que se publicam coisas na internet que não são verdade e isto é simplesmente mais uma coisa que as pessoas não sabem."A influencer conta também que ao lado de Ronaldo pode estar horas a "falar dos filhos, dos treinos, de projetos, de negócios", mas não de futebol. "Nunca me interessei por futebol quando era pequena. Interessava-me por balet, pela vida no campo. Comecei a interessar-me depois porque interessa-me tudo o que ele faz, mas não sou futeboleira. A verdade é que em casa não falamos de futebol."No documentário Georgina mostra-se sempre muito feliz e nesta entrevista a namorada de CR7 explica porquê: "Sou uma pessoa muito positiva, mais do que ambiciosa ou calculista. A vida é muito mais simples do que isto e às vezes penso que as coisas correm-me bem porque não ajo com inveja, com avareza ou maldade. Então, se tiveres sorte, o caminho leva-te aos sítios certos. Mas claro que sou feliz e me sinto realizada."Sobre o luxo e a moda, Georgina diz que é tudo muito relativo: "Para mim luxo é também ir ao campo com uma manta e comer uma sandes de chouriço".