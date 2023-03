Namorada de Cristiano Ronaldo revela que sofreu três abortos

Georgina Rodríguez revelou num dos episódios do documentário 'Soy Georgina', que estreia na Netflix dia 24 deste mês, que sofreu três abortos, segundo avança o jornal 'As'. A namorada de Cristiano Ronaldo falava dos filhos e do gémeo que não sobreviveu ao parto, em abril do ano passado."De cada vez que ia ao ginecologista, na véspera tinha pesadelos porque preocupava-me com a posição em que eles estavam, como seria o parto, se seria uma cesariana...", contou Georgina com as lágrimas nos olhos. "Em cada ecografia tinha muito medo, ficava ansiosa porque antes tinha tido três abortos. Chegava a casa de rastos."No dia do parto um dos bebés acabou por não sobreviver. "Nasceram numa segunda-feira de Ressurreição, chega o momento mais esperado e o teu coração pára. A Bella nasceu forte e saudável, mas um pedaço do meu coração voou."Georgina conta que uma das suas preocupações era explicar aos filhos o que tinha acontecido. De início tentou esconder a situação. "Disse-lhes que o Ángel ia esperar mais um pouco para nascer, que nasceria depois."Mas foi Cristiano Ronaldo quem conversou sobre o tema com as crianças. "O Cris disse-lhes que o Ángel estava no céu. Aqui foi uma dose de realidade."A irmã, Ivana, certificou-se que, quando regressasse a casa, Georgina não encontraria dois berços, dois peluches... "Nunca mais vou ser a mesma. De cada vez que olho para a Bella pergunto-me 'ele seria assim?' A verdade é que sinto que não estou preparada para pensar nem para aceitar o que aconteceu."Georgina explicou também que o nome 'Bella Esmerada' foi "escolhido por todos" e que foi inspirado nas princesas da Disney.