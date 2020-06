Georgina e os treinos em conjunto com Ronaldo: «Senti-me envergonhada»

"Imaginem treinar no mesmo espaço que Cristiano Ronaldo", a frase foi dita por Georgina Rodríguez, mas bem que estas palavras poderiam pertencer a qualquer 'comum mortal'.





Em entrevista ao 'Mirror', a modelo espanhola revelou como foi treinar com o craque português da Juventus durante a quarentena devido à pandemia de Covid-19 e como se sentiu "envergonhada" na sua presença."Inicialmente senti-me envergonhada ao treinar com o Cristiano. Imaginem treinar no mesmo espaço que ele. Eu estava habituada a treinar em casa quando ele estava no centro de treinos do clube, assim podíamos passar mais tempos juntos quando ele regressasse. Mas agora posso dizer que adoro treinar com ele, tornou-se a minha maior motivação e inspiração", revelou a companheira do internacional português.