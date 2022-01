Georgina espera o pedido e Cristiano Ronaldo revela possíveis datas para o casamento

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina é um dos temas falados no documentário de seis episódios que a Netflix realizou sobre a vida da influencer e namorada do craque português. Embora 'Gio' se refira várias vezes a CR7 como "marido", a verdade é que o casal ainda não deu formalmente o nó...Os amigos de Georgina falam várias vezes no assunto, mas a espanhola, nascida na Argentina, diz sempre "não depende de mim".Depende, isso sim, de Cristiano Ronaldo, que também foi confrontado com o tema da boda no documentário. "Digo-lhe sempre que será quando me der o click, como aconteceu com tantas outras coisas na nossa vida. Pode ser daqui a um mês, daqui a seis meses ou um ano, acontecerá, vamos casar-nos."Embora seja evidente que Georgina espera a chegada do 'grande dia', a companheira do craque mostra-se 'conformada' com a atual situação. "Sinto-me muito amada. Tenho o mais importante com o Cristiano, o amor dos nossos filhos e o amor do Cris", assegura a influencer, que está grávida de gémeos.