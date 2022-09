Georgina fala pela primeira vez da morte do filho: «Um grande pedaço do meu coração ficou destruído»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Georgina Rodríguez falou pela primeira vez sobre a perda de um dos gémeos, um terrível incidente que sucedeu a 18 de abril."Vivi tanto em tão pouco tempo. Neste ano experimentei o melhor e o pior momento da minha vida num instante", vincou num trecho da segunda temporada de 'Sou Georgina', da Netflix.A companheira de Cristiano Ronaldo detalhou o que viveu e que jamais esquecerá. "Um grande pedaço do meu coração ficou destruído e perguntei-me se conseguiria seguir em frente. Tinha a resposta bem mais perto do que imaginava. Olhei nos olhos das minhas crianças e percebi então a única maneira de fazer isso, que é estarmos todos juntos", sublinhou 'Gio'.Bella Esmeralda nasceu com saúde e é a mais recente membro da família de Cristiano Ronaldo.