As companheiras dos jogadores da seleção nacional inglesa, entre elas Georgina Irwin, noiva do guarda-redes Aaron Ramsdale, poderão ser aconselhadas a afastar-se dos atletas durante o Mundial do Catar. Gareth Southgater essalva que a infeção por covid-19 é algo que preocupa a equipa técnica da seleção dos Três Leões.