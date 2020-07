Candidata a Miss Venezuela em 2013, Georgina Mazzeo não perdeu um pingo de sensualidade aos 28 anos. O olhar sedutor, que lhe deu a vitória na pré-eliminatória do concurso de beleza, continua a arrasar corações e as linhas do seu corpo atlético emocionam os 2,1 milhões de fãs que a seguem no Instagram. E pensar que a modelo poderia ter seguido uma carreira gloriosa no atletismo e na ginástica desportiva, quando começou a treinar num colégio de freiras…