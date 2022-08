E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Estar em forma não é apenas passear pelo ginásio e manter uma dieta regrada. Mais do que tudo, é dedicação a 100%", sublinha Georgina Mazzeo. Esplendorosa como sempre, a antiga candidata a Miss Venezuela afirma-se como uma das modelos mais sensuais do momento. A modelo é protagonista de produções fotográficas em biquíni que pouco ou nada deixam indiferentes os seus seguidores no Instagram. E sempre que pode não perde um jogo de basquetebol quando os seus Miami Heat entram em campo para disputar mais uma partida na NBA.