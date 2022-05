Georgina Mazzeo sedutora

Georgina Mazzeo presenteou os mais de quatro milhões de fãs que a seguem no Instagram com uma série de fotografias que exaltam a sua beleza em todos os sentidos. Vestida com um biquíni minúsculo, a modelo mostra a ótima forma em que se encontra, num dia marcado pelo sol e o calor em Miami. A realçar a sua sensualidade estão aqueles magníficos olhos verdes que lhe deram, em 2013, o título do olhar mais sedutor no concurso Miss Venezuela. Adepta do desporto, é uma assídua praticante de ‘fitness’, tendo antes passado pelo atletismo e pela ginástica desportiva durante a juventude.