Georgina Rodríguez responde aos críticos após rumores de crise conjugal

Georgina Rodríguez reagiu nas redes sociais mais uma vez aos rumores sobre uma alegada crise na sua relação com Cristiano Ronaldo, que tem sido amplamente divulgada pela imprensa cor de rosa um pouco por todo o mundo. A influencer citou a letra da música 'Si yo muero', do cantor latino-americano Romeo Santos."O invejoso inventa o rumor, o bisbilhoteiro difunde-o e o idiota acredita", escreveu a namorada do craque português numa storie no Instagram.Em Espanha tem tido eco uma 'revelação' do tiktoker Abel Planelles, que cita o testemunho de um membro da tripulação do avião de CR7 para dar conta de uma zanga do casal antes de uma viagem para Nova Iorque. Terão depois disso viajado sem se falarem durante todo o voo.