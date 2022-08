Georgina Rodríguez exibiu-se nas redes sociais com um visual avaliado em mais de 2 milhões de euros. Não será esse o valor do vestido e das sandálias que calça, nem mesmo da mala que usa. Especialistas afirmam que o milionário destaque está nos dois anéis que tem nos dedos, e no relógio Rolex que tem no pulso.