A companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, anda atarefada com os preparativos para a celebração do Halloween, que se assinala no próximo dia 31. Esta tradição tipicamente americana é religiosamente cumprida pelo casal, para grande alegria da prole, que se traja a rigor para a festa das abóboras.