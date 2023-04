Georgina Rodríguez emite comunicado sobre educação dos filhos

Georgina Rodríguez emitiu um comunicado nas redes sociais sobre a educação dos filhos, em resposta a rumores que davam conta de que as crianças não teriam sido bem tratadas na escola."Os nossos filhos estudam numa escola fantástica, com profissionais maravilhosos. Apreciamos muito o trabalho incrível que realizam com os nossos filhos, como família, como pais e a nível pessoal", explica a namorada de Cristiano Ronaldo."Graças a Deus tivemos sempre boas experiências em cada país e em cada escola. Admiramos cada um deles. Agradecíamos um nível semelhante de respeito e admiração para com todos os profissionais envolvidos na educação dos nossos filhos", acrescentou Georgina.E a fechar, deixou uma garantia: "Os nossos filhos encontraram bons amigos e são muito felizes na sua nova escola."