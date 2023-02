Georgina Rodríguez parece já estar de boas relações com a ‘sogra’ Dolores Aveiro. A companheira de Cristiano Ronaldo, de 29 anos, terá partilhado uma refeição com a progenitora do craque do Al-Nassr durante a visita desta a Riade, segundo refere a imprensa espanhola. Hugo Aveiro, irmão mais velho do capitão da seleção portuguesa, terá sido decisivo nesta reconciliação.