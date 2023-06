Georgina Rodríguez processa tiktoker: os vídeos que valem agora processo na Justiça

Georgina Rodríguez vai processar Pablo Bone, o tiktoker que se tornou viral quando afirmou ter sido colega da modelo espanhola na loja da Gucci em Madrid e que agora voltou a fazer alegações sobre a namorada de Cristiano Ronaldo, em particular sobre o início do namoro da espanhola com o capitão da Seleção Nacional."Georgina denunciou-me por vos contar toda a verdade (...) Foi-me recomendado que não dê muitos detalhes. E os motivos são difamação, mais concretamente por tê-la caluniado, e delito contra direito da própria imagem. Reclama por danos e prejuízos uma indemnização estratosférica. Não tenho medo de enfrentar a realidade, porque tudo o que disse foi de verdade", explicou agora Bone em novo vídeo.Recorde-se que em abril deste ano, Bone fez vários vídeos que publicou nas redes sociais a falar sobre o passado de Gio. "Eu trabalhei com a Georgina Rodríguez na Gucci uns dois meses antes de ela se tornar uma celebridade. Coincidimos várias vezes, ela estava na secção de mulher e eu na de homem. Já tinha visto o Cristiano na loja antes de eles se conhecerem, na verdade há muitas intrigas sobre os dois", explicou.E prosseguiu: "Todos sabem, até porque ela já contou, que eles conheceram-se quando o Cristiano entrava na loja com uns amigos e o filho, num momento em que ela estava a sair, mas não foi assim. Quando o Cristiano entrou na loja todos fomos vê-lo porque é um homem super alto e esse tipo de clientes só são atendidos pelos responsáveis da loja."Pablo Bone garantia que Georgina e Ronaldo "não falaram nesse dia". "Só umas semanas depois encontraram-se numa festa e ficaram a conhecer-se um pouco melhor", explicou, acrescentando que uma vez o craque português fechou a loja para estar a sós com a então funcionária."A Georgina sempre foi assim, mesmo sem ter muito dinheiro ou o dinheiro que tem agora, sempre teve aquele ar de prepotência e superioridade. No fundo ela sempre tentou 'acertar na bola', por isso trabalhou em diferentes firmas de luxo, conhecia muita gente na noite de Madrid", garantiu Pablo.E acrescentou: "Ela movia-se em ambientes de muito dinheiro. Sim, é verdade que vivia num apartamento muito pobre e barato, mas ela sempre quis avançar, sempre quis crescer. E quando conheceu o Cristiano, foi a sua oportunidade de chegar ao estrelato."Logo na ocasião, Georgina negou o que Bone afirmara . "Este rapaz mete medo ao susto. Mas quem és? Nunca trabalhaste na Gucci. Farsante. Mentiroso", escreveu a namorada de CR7 numa storie no Instagram.