Georgina Rodríguez recebe 'mimo' de Dolores Aveiro

A companheira de Cristiano Ronaldo e Dolores Aveiro nem sempre tiveram uma relação fácil, mas este final de semana a matriarca do clã Aveiro quis deixar claro que qualquer zanga entre as duas está no passado. Dolores usou as redes sociais para deixar uma mensagem ao filho mas também à nora: "Filho, feliz dia para vocês. Gostei muito de estar com vocês ontem", escreveu. Na foto, Dolores fez questão de identificar Georgina.