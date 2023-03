Georgina Rodríguez revela o que nunca fez num avião

Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, foi desafiada, no programa 'El Hormiguero', a descrever uma casa de banho de um avião privado, momento em que acabou por fazer uma revelação... peculiar."Nunca fiz cocó na casa de banho de um avião. Odeio quando viajo num avião comercial e entro numa casa de banho. Aquele calor com o cheiro de bolo recém-servido... Só me dá vontade de fazer xixi", atirou a modelo, de 29 anos.Recorde-se que, no mesmo programa, Georgina fez algumas confidências relativas à sua relação com o internacional português , chegando mesmo a referir que a primeira vez que viu o craque sentiu "amor à primeira vista"