Georgina Rodríguez: «Sei o que é chegar ao fim do mês com o dinheiro contado»

Georgina Rodríguez enverga roupas caras, mostra malas e joias nas redes sociais, mas a vida da namorada de Cristiano Ronaldo nem sempre foi assim, tão 'glamourosa'. A espanhola contou numa entrevista à revista 'InStyle' que já passou por momentos complicados.





"Agora posso ajudar os outros, que é o que mais gosto. Eu também sei o que é começar por baixo e chegar ao fim do mês com o dinheiro contado", contou a modelo, de 27 anos, referindo-se às suas origens humildes.A namorada do craque português revela que encontrou formas de ser feliz. "É verdade que nem sempre brilhei pela minha beleza, mas sempre fui feliz", explicou Georgina, que conheceu Ronaldo em 2016, quando trabalhava numa loja, em Madrid.Com Ronaldo Georgina teve uma filha e formou uma família, abraçando os outros filhos do jogador como se fossem seus. A modelo, conta a 'Hola!', está totalmente dedicada às crianças e tem a sua agenda vocacionada para os filhos, de modo a poder levá-los à escola, fazer as refeições com eles, passear, etc.