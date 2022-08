Gerard Piqué apanhado aos beijos com a nova namorada

#EXCLUSIVA | Gerdad Piqué, cazado junto a su novia Clara Chía: primeras imágenes juntos #Socialité590 https://t.co/UlGWS30WnW — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 20, 2022

Poucos meses depois de ter oficializado a separação de Shakira, Gerard Piqué já não esconde a relação com Clara Chía, uma jovem de 23 anos que conheceu num bar e que agora trabalha na Kosmos, a sua empresa. A imprensa do país vizinho revela uma imagem do jogador do Barcelona aos beijos com a nova namorada.Segundo o programa 'Socialité', citado pelo jornal 'As', o casal passou a noite de sexta-feira em Puigcerdà, perto da Andorra, onde o jogador há muitos anos comprou uma casa. Estiveram num concerto de Dani Martín, no Summerfest Cerdanya, e não se esconderam de ninguém."Abraçaram-se à frente de toda a gente", contaram algumas pessoas ao programa. "A atitude deles era relaxada, dando a sensação que a relação não está numa fase inicial. Beijaram-se e houve muitos gestos de cumplicidade."O casal estaria acompanhado pelo pai e pelo irmão do central do Barcelona, além de outros amigos.A imprensa espanhola adianta que Piqué e Shakira vão resolver em tribunal a questão da custódia dos dois filhos que têm em comum. A cantora colombiana quer levar as crianças para Miami e o jogador quer mantê-los em Espanha.