Gerard Piqué e a música em que Shakira compara a sua namorada a um Twingo: «Sim, ouvi»

Gerard Piqué deu esta manhã uma entrevista à RAC1, onde abordou a atualidade do Barcelona e a sua 'Kings League', mas não deixou de ser confontado com a polémica separação de Shakira e a música em que a colombiana compara a nova namorada do ex-central do Barcelona, Clara Chía, a um Twingo e a um relógio Casio.Quando lhe perguntaram se ouviu a canção, Piqué foi sincero: "Sim, obviamente. Mas não quero falar sobre o assunto."Depois de um momento de hesitação, prosseguiu: "Creio que somos pessoas com responsabilidade, sobretudo porque somos pais e temos de tentar proteger os nossos filhos", explicou Piqué, que tem dois filhos com Shakira: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8.Depois, finalizou: "Não quero dizer mais nada a respeito disto. Cada um toma as decisões que considera serem oportunas. A única coisa que quero é que as crianças estejam bem."