Gerard Piqué fala publicamente de Shakira pela primeira vez desde a separação

Depois da polémica canção que Shakira lançou, cheia de recados a Gerard Piqué e à sua nova namorada, o antigo jogador do Barcelona falou pela primeira vez publicamente da ex-mulher.Segundo o 'Mundo Deportivo', numa recente entrevista o antigo central catalão foi questionado sobre o contacto mais famoso que tem na sua agenda telefónica e Piqué não hesitou na resposta: "Diria que a Shakira, talvez, a minha ex-mulher. Poderia ser um deles. Estou a pensar no número de seguidores no Instagram e sim, se for esse o critério, diria a Shakira."E prosseguiu: "Isto se não for um contacto relacionado com o futebol. Porque penso que o Cristiano [Ronaldo] é o mais seguido do Mundo agora."Recorde-se que Piqué e Shakira, que têm dois filhos em comum, separaram-se depois de a cantora colombiana ter descoberto uma alegada infidelidade do então futebolista do Barcelona com Clara Chía, a atual namorada de Piqué.