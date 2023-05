E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué anda às avessas com a ex-mulher, a cantora colombiana Shakira, e tudo por causa dos filhos. Por ordem do tribunal, Sasha e Milan estão ao cuidado da mãe, mas o pai tem o direito de ficar com eles durante dez dias por mês. Ao que parece, porém, Shakira não está a honrar o compromisso e Piqué está mesmo a pensar comprar uma propriedade na Florida, nos EUA, para ficar mais perto dos filhos.