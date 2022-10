Gisele Bünchen atravessa divórcio muito feio

Não estão fáceis, as coisas entre a modelo brasileira Gisele Bünchen e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. O casal, que tem dois filhos, está separado há um par de meses e anunciou que se ia divorciar no início de outubro. Desde então, todas as questões das partilhas de bens e da custódia dos filhos tem estado a ser tratada pelos respetivos advogados. No entanto, e segundo o site ‘Page Six’, o dinheiro é que está a atormentar Gisele e Tom, e a disputa tornou-se tão desagradável que os advogados garantem que, assim, não há volta a dar e que eles não vão ter qualquer hipótese de reconciliação. Neste momento, nem toda a beleza do Mundo lhes serve de consolo…