Gisele Bündchen emocionada

A ex-modelo brasileira Gisele Bündchen falou pela primeira vez publicamente sobre o seu divórcio do célebre jogador de futebol americano Tom Brady. E garante que não guarda rancor ao ex-marido, com quem viveu um casamento de 13 anos e de quem teve dois filhos. "Desejo-lhe o melhor do mundo. E estou-lhe grata pelos meus filhos. Mas nos casamentos às vezes crescemos juntos e outras vezes afastamo-nos. É assim", disse ao canal CBS, vincando: "Se me perguntarem se é com isto que sonhei, claro que não. Os meus pais estão casados há 50 anos. Era isso que eu queria para mim."