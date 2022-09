Parece confirmada a crise entre Gisele Bündchen e Tom Brady, após o ‘quarterback’ ter decidido jogar mais uma época na liga de futebol americano em vez de dedicar-se à família. A imprensa americana avança que o casal já não vive junto. No Dia do Trabalho, a modelo gozou o feriado com os filhos e Brady assistiu a um treino de Jack, filho que teve com a atriz Bridget Moynahan.